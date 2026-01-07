フリーアナウンサー高見侑里（38）が7日、インスタグラムを更新し、19年に結婚したロックバンド、flumpoolのベーシスト尼川元気（41）との間の第1子出産を発表した。「新年を迎え、一週間ほど経とうとしておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。先日、無事に出産いたしました」と報告した。高見は、25年11月に第1子妊娠を発表。同12月10日に「本日12／20（土）のSPORTS BEAT supported by TOYOTAでもお話しさせていただきまし