元SKE48松井珠理奈（28）と男性5人組グループ「BOYS AND MEN」辻本達規（34）が7日、都内のホテルで、結婚会見に臨んだ。左手には指輪が光り、人さし指には婚約指輪、薬指には結婚指輪だと明かした。三重県の「松井真珠店」で購入し、松井が店名を見て「私だ！」と喜んだことがきっかけだと話した。婚姻届の提出については「今日出しました。地元の春日井市に提出しました」と明かした。提出は代理人が行ったという。提出日に1月7