年収500万円以上でも「経済的な安心・ゆとりなし」が6割強――そんな調査結果が、不動産の企画・開発・販売・管理を手掛ける株式会社トーシンパートナーズ（東京都武蔵野市）による「ファイナンシャル・ウェルビーイング（経済的な安心・心のゆとり）」に関する意識・実態調査でわかりました。【グラフ】現在の「経済的な安心や心のゆとり」について（調査結果を見る）調査は、年収500万円以上ある全国の30〜50代の有職男女1000人