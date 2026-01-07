1月6日(火)に放送した「開運！なんでも鑑定団」（毎週火曜 夜8時54分)に声優・前田佳織里が登場。祖父の遺品が高額鑑定された。【動画】声優・前田佳織里、祖父の遺品「朝鮮唐津の徳利」が本人評価額8倍に！人気アニメ「ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」の桜坂しずく役などで知られる前田。1996年、福岡県北九州市生まれ。高校時代、声優を題材にした少女漫画「声優かっ！」を読んだことをきっかけに声優を志すよ