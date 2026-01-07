2026年の成人の日は1月12日。2022年4月に成人年齢が18歳に引き下げられたが、本稿では乃木坂46、櫻坂46、日向坂46からなる坂道グループより今年度に20歳を迎えた／迎えるメンバーをピックアップ。とりわけ2026年の20歳のメンバーは、グループの中核を担い始めたメンバーと加入したばかりの新世代が同じ学年に並ぶのが特徴的だ。副キャプテンやセンター経験者、モデルやドラマ、バラエティな