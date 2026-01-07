ゆりにゃがプロデュースするアイドルグループPretty Chuuの元メンバーで、ソロアイドルとして再始動予定だった天宮しゅなが、1月7日（水）に自身のXを更新。1月11日（日）に予定していた、天宮しゅな生誕祭「愛のしゅないぱーでメロメロにさせちゃうもんっ▽」を中止にすると発表した。SNS上のリプライやDMなどにおいて多数の殺害予告が確認されたからだという。【写真】殺害予告で中止になった生誕祭のビジュアル■今後について