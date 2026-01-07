福岡県警小倉北署は7日、北九州市小倉北区古船場町付近で6日午後5時ごろ、通行中の小学生男児が無言のまま近づいて来た見知らぬ男性から平手打ちをされる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40〜70歳くらいの中肉。鼻の下にひげがあり、白色マスクを着用していたという。