プレキシオン（株）（千代田区）は１２月２４日、東京地裁より破産開始決定を受けた。申請代理人は三浦聖爾弁護士（加茂法律事務所、千代田区丸の内１−９−２）。破産管財人には辛川力太弁護士（阿部・井窪・片山法律事務所、千代田区丸の内１−９−２）が選任された。負債は現在調査中。医療用画像装置の開発・販売を目的に設立。アメリカの医療用ソフトウェア会社の関連会社として稼働していたが、２０１４年１１月に