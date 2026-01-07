アメリカの有力紙「ニューヨーク・タイムズ」が「2026年に行くべき52か所」を発表し、長崎が選ばれました。 「ニューヨーク・タイムズ」は日本時間の7日、毎年恒例の「2026年に行くべき52か所」を発表し、世界各地を取り上げる中で長崎が17番目に選ばれました。 街の中心部は原爆投下の被害を免れたとして、非現実感が漂っていると紹介。 「核拡散の脅威が世界に広がる中、長崎を訪れる大き