7日、広島県内の多くの公立小中学校では、冬休みが終わり、児童らの元気に登校する姿が戻ってきました。 広島市中区の袋町小学校ではリモートによる全校集会が開かれました。 岡田校長は 「馬のように前を向いて力強く進んでいく１年にしよう」と呼びかけました。 児童らは、学校で頑張りたいことや新年の目標を紙に書いて新たな気持ちで新学期をスタートさせました。 7日、県内では３学期制の公立小中学校３８０