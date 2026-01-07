7日、東広島市で住宅が全焼し、１人の死亡が確認されました。 午前８時すぎ、東広島市志和町別府で近くに住む人などから「窓から煙と炎が見えている」と通報が相次ぎました。 火は約４時間後に消し止められましたが木造２階建ての住宅が全焼し、建物内から１人が心肺停止の状態で見つかり死亡が確認されました。 この家には４人が暮らしていて、３人とは連絡がとれましたが、８０代女性１人の安否は確認できていないということ