冬休みが終わり、県内のほとんどの公立小学校では7日から学校が始まりました。■登校「おはようございます」広島市中区の白島小学校では久しぶりに児童たちの元気な声が響きました。村中真由美校長は「新しい目標や夢に向かってエネルギッシュに頑張る1年にしてほしい」と呼びかけました。■児童「きのうで宿題が終わった。難しかった」■児童「字をきれいに書くこと、縄跳びとかも頑張りたい」県内433の公立小学校のうち413校で7