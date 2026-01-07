物価高騰の世の中ではお金の話は切実。そこで、ゴルフにまつわるさまざまな予算について、何を重視して何を切り詰めるのか？ ゴルフのお金事情を、四六時中ゴルフ漬けのロマン派ゴルフ作家・篠原嗣典が語る。【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ「クラブとか、道具の沼にハマらないことが、上達の近道。どんなクラブでも上手い人は上手い」。有名なタレントがゴルフ歴2年で平均スコア90になった自分