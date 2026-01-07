東海3県は7日朝、各地で今シーズン一番の冷え込みとなり、名古屋では最低気温が氷点下となりました。気象台によりますと、東海3県は放射冷却の影響で最も寒い時期を下回る寒さとなり、名古屋・栄では厚手のコートにマフラーを巻くなど寒さ対策をする人の姿が目立ちました。東海3県の最低気温は、名古屋で氷点下0.2度、岐阜県大垣市で氷点下1.8度、三重県津市で0.4度など、各地で今シーズン最低の寒