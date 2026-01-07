愛知県の公立小中学校で7日、3学期の始業式が行われました。名古屋市東区の東桜小学校では、代表の児童による「3学期頑張りたいこと」をテーマにした作文発表が行われた後、加賀校長から目標を立てることの大切さやその立て方についてアドバイスがありました。その後のホームルームで、5年生の児童らは目標を決めて紙に書き、教室の掲示板に貼っていきました。5年生の児童ら：「2学年上の本を毎日20ペ