アメリカのトランプ大統領は6日、ベネズエラが制裁対象となっている最大5000万バレルの原油をアメリカに引き渡すことを明らかにしました。トランプ大統領は6日、SNSで「ベネズエラ暫定政府は、3000万から5000万バレ ルの制裁対象となっている高品質の原油をアメリカに引き渡す」と明らかにしました。原油は市場価格で販売され、その収益は、トランプ大統領が管理しベネズエラとアメリカ国民のために活用するとしています。トランプ