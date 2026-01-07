伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦者を決める第11期叡王戦本戦トーナメント1回戦が1月7日、大阪府高槻市の関西将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と山崎隆之九段（44）が現在対局中だ。注目の一戦は、振り駒で藤井竜王・名人の先手番に決定。山崎九段の四間飛車に対し、藤井竜王・名人は居飛車穴熊を志向した。【映像】何食べる？メニュー表を眺める藤井六冠伊藤叡王への挑戦権を争う本戦トー