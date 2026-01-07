24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が7日、自身のインスタグラムを更新。SNS更新のポリシーをつづった。ストーリーズで「防犯上、SNSはリアルタイムでは投稿しない派です！ニューヨークに行ったのも冬の始まり頃。リアルタイムで投稿するのは危ないし、仕事で更新しなければいけない日が決まっているので写真が時系列通りに並ぶことはないです！」とつづった。渡邊の一連のインスタグラムの投稿をめぐ