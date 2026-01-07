東都大学野球リーグで史上３校目の６連覇を成し遂げた青学大・渡部海捕手（３年・智弁和歌山）。智弁和歌山２年夏には、青学大でもバッテリーを組んだ１学年先輩の中日ドラフト１位・中西聖輝投手（２２）とともに全国制覇。大学でも１年春からマスクをかぶり、入学後のリーグ戦は全て優勝。阪神の補強ポイントでもあり、熱視線を送る今秋ドラフト１位候補の「勝てる捕手」に迫った。“相棒”にとっても欠かせぬ存在だ。渡部と