モデルで台湾プロ野球・味全ドラゴンズ公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン、28）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。チアの仲間でもあり仲良しなモデル李芷霖（29）の誕生日を祝福し、過去のツーショット写真を投稿した。李芷霖は霖霖（リンリン）の愛称で日本でも人気だ。リン・シャンは「happy birthdayハート私の人生で最も優しい光一人一言、小さな宝の誕生日を祝福しまし