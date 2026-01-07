2026年の年頭にあたり、富士フイルムビジネスイノベーション 代表取締役社長・CEO 浜直樹氏は年頭所感として、以下を発表した。2026年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。昨年は、生成AIをはじめとするAI技術の本格的な業務実装が進み、AIが企業の競争力を左右する不可欠な要素となった一年でした。当社は、お客様のビジネスに変革をもたらす「ビジネスイノベーションパートナー」として、価値提供の質とスピード