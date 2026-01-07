マウスコンピューターは1月7日、法人向けブランド「MousePro」における新製品として、有機ELパネルを採用した「MousePro C3」を発表した。基本構成での価格は164,780円から。マウスコンピューター、法人向け13.3型ノートPCに有機ELパネル搭載モデルMouseProブランドとしては初めて有機ELパネルを採用するという法人向けノートPC。基本構成では第13世代Core i7-13620H、8GBメモリ、M.2 NVMe 256GB SSDを搭載しており、快適な操作性