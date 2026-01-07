カーリング女子で２０２６年ミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスでフィフスを務める小林未奈は?便利屋?として大舞台に挑む構えだ。昨年１２月の世界最終予選はフィフスながら、腰痛を抱えていたサード・小野寺佳歩に代わって２試合に出場。フィフスの役割をこなしつつ、プレーヤーとしての役割も全うした。７日にはオンラインで取材に応じ「このチームに入ってからはいろんなポジションをやっている。スタイルが決まっ