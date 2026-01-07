●家族・親族・友人で楽しく競い合えるクイズ番組 2026年の幕開けから約1週間が過ぎて世間が通常運転に戻る中、結婚発表ラッシュがあったエンタメ界にも同様のムードが見られる。あらためて25年12月を振り返ると、民放各局の音楽特番に加えて、『M-1グランプリ』(ABCテレビ・テレビ朝日系)、『水曜日のダウンタウン』(TBS系)の「名探偵津田」、『アメトーーク年末6時間SP』の「アメトーーク大賞」(テレ朝系)、『第76回NHK紅白歌合