【モデルプレス＝2026/01/07】STARTO ENTERTAINMENT所属の先輩アーティストとジュニアが出演する音楽番組「Star Song Special Season2」（隔週木曜午後4時〜／Prime Video・DMM TV）の＃8が、1月8日より配信開始。MCは矢作兼（おぎやはぎ）が務め、ゲストとしてSnow Manの阿部亮平が出演する。【写真】スノ阿部にアドバイスした先輩の白衣姿◆ジュニア、嵐＆Hey! Say! JUMP楽曲カバージュニアのスペシャルライブでは先輩の名曲2曲