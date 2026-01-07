愛知県内の多くの小中学校では、冬休みが終わりきょう始業式が開かれました。 【写真を見る】愛知県内の多くの小中学校で始業式 “すごろく遊び”で年末年始の思い出やことしの目標など話し合う ｢字をきれいに書けるよう頑張りたい｣ このうち名古屋市東区の東桜小学校でも始業式があり、約360人の児童が元気に登校しました。 （東桜小学校 加賀幸一校長）「あけましておめでとうございます」きょうの始業式では、加賀幸一校長が