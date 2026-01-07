福岡市の小中学校や特別支援学校で7日、冬休みが明け、授業が始まりました。 福岡市城南区の片江小学校では午前、3学期の始業式が行われました。山本博敏校長は「やさしい気持ちを持つことを大切にしてほしい」と呼びかけました。新年の目標について、児童たちは。■小学3年・宮坂大惺さん「漢字の書き順を間違えずに覚えることです。」■小学3年・中村笑美さん「長縄大会で、ちゃんと引っかからないで跳べるように頑張りたいで