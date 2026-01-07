1月7日は「七草の日」です。福岡市中央区の護国神社では一年の無病息災や家内安全を願って、七草がゆと、七草を練りこんだもちが奉納されました。 七草がゆは、正月のごちそうで疲れた胃腸を整えるといわれています。■巫女「七草はやして、とんとんとん。」神事のあとには、巫女（みこ）が「七草囃子（ばやし）」に合わせて、「せり」や「なずな」など春の七草を刻みました。護国神社では500袋の「七草もち」が用意され、1袋70