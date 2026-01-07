７日前引けの日経平均株価は前営業日比２６０円９７銭安の５万２２５７円１１銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１２億２４８０万株、売買代金概算は３兆１６２３億円。値上がり銘柄数は１０７６、対して値下がり銘柄数は４７７、変わらずは５０銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は利益確定の売り圧力が優勢となった。日経平均は前日までの急伸の反動が出たほか、中国の日本に対する輸出規制強化の動きが嫌気