「Phone (3a) Lite」。左がブラック、中央がホワイト、右が楽天モバイル限定のレッド Nothing Japanは、Nothingブランドでは初となるエントリークラスのスマートフォン「Phone (3a) Lite」を1月15日に発売する。メモリ8GB＋ストレージ128GB構成のみの展開で、直販価格は42,800円。カラーはホワイトとブラック。また楽天モバイル限定でレッドも用意する。 販売は直販サイトのNothing.techと楽天モバ