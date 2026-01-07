フリーアナウンサーの高見侑里が７日に自身のインスタグラムを更新し、第１子出産を報告した。夫はロックバンド「ｆｌｕｍｐｏｏｌ」のベーシスト・尼川元気。「新年を迎え、一週間ほど経とうとしておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか」と新年のあいさつをしたあとに「先日、無事に出産いたしました」と第１子が誕生したことを伝えた。「これまで皆様からいただいた温かいお言葉が力となり、励みになりました。心より