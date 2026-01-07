俳優の菅田将暉がＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（仲野太賀主演、日曜・後８時）で竹中半兵衛を演じることが７日、発表された。菅田の大河ドラマ出演は「鎌倉殿の１３人」（２０２２年）で源義経を演じて以来４年ぶりになる。半兵衛は戦国時代の武将。長篠の戦いの功績が認められ、豊臣秀吉の参謀として活躍した美男子だったと伝えられている。主演の仲野太賀とは過去に日本テレビ系ドラマ「コントが始まる」などで共演して