鳥取県と島根県で最大震度5強を観測したきのうの地震。水源地の水道用水が濁り、断水となっている鳥取県南部町では、けさから給水が始まりました。記者「午前7時の鳥取県南部町です。次々と水を受け取りに来る人が来ています」給水は町内の4か所で始まりました。島根県東部を震源とする最大震度5強の地震発生後、水源地の水に濁りが確認されたため、町はゆうべから水道を断水。およそ1100戸、町の人口の30%にあたる3000人ほどに影