■これまでのあらすじ仕事と子育て、さらに実母の介護をすることになった美咲。外面がいいだけの夫は何も手伝おうとせず、のんきに夜の誘いをしてくる。実母のリハビリが始まっても夫は相変わらず文句ばかり。我慢の限界を迎えた妻が「家事を折半にする」と宣言すると、家に義母がいて…。息子が息子なら親も親としか…。「実家に通い過ぎ！」と義母から叱られましたが、私の今の状況わかってますよね？私、遊びに行っているわけじ