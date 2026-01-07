茨城県水戸市でネイリストの女性が殺害された事件からきょうで1週間です。その後の警察への取材で、女性が倒れていたアパートの玄関付近に、犯人がつけた可能性がある血の付いた足跡が残っていたことがわかりました。この事件は先月31日、水戸市のアパートでネイリストの小松本遥さん（31）が首を刃物で刺されたほか、頭を鈍器のようなもので殴られ殺害されたものです。小松本さんはアパートの玄関の内側で襲われたとみられていま