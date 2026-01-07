メジャーリーグ、トロント・ブルージェイズへの移籍が決まった岡本和真選手（29）が、入団会見を行いました。チームを選んだ決め手は、愛娘の一言でした。岡本選手は、ブルージェイズと4年総額約94億2000万円で契約。背番号7のユニホーム姿を披露し、このチームを選んだ理由について「何より強く、世界一になれるチームだと思いますし、娘に（メジャー）30球団のロゴを見せた時に一番最初にこれがかわいいと言って選んだのがブルー