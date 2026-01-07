俳優の広瀬すず（27）が7日、都内で行われた富士フイルム「instax“チェキ”新製品発表会」に登場。2026年の抱負を語った。【写真】カワイイ！お互いを撮りあう広瀬すず＆横浜流星今年も「いい意味でマイペースに」と語る広瀬。「いつも通りお仕事も頑張れたらと思っていますが、頑張るためのリラックスの時間も、いつもと変わらぬペースで楽しみたい」と語る。さらに今年春からは、新作舞台『華氏マイナス３２０°』も控え