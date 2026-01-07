長崎市の諏訪神社では、けさ「七草粥」が振る舞われました。用意されたのは1000人分で、この1年の無病息災を祈りながら「七草粥」を味わっていました。「七草粥」を食べた参拝客は、この1年を健康に過ごす英気を養っていました。