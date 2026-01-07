ジャーナリストで千葉大客員教授の岩田明子氏が7日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。栃木県の県立高で、男子生徒が別の男子生徒に対し殴る・蹴るといった暴行を加えているとみられる動画が交流サイト（SNS）に投稿された問題についてコメントした。岩田氏は「今回はSNSを見た人からの通報、私、ここを凄く注目していて、本来であれば、これを目撃していた人とか、それからこういういじめが