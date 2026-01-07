1月7日は七草の節句です。 大分県大分市の神社では1年の無病息災を願って参拝客に七草がゆが振舞われました。 県護国神社 セリやナズナなど春の七草が入った七草がゆ。 正月のご馳走で疲れた胃を休め1年の無病息災を願う縁起物として七草の節句の日に食べる風習があります。 大分市の県護国神社では毎年この日に合わせて参拝客に七草がゆを振舞っていて、7日は300人分が用意されました。 県護国神