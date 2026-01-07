木原官房長官はきょう、自身の映像を悪用し、投資を呼びかける偽の動画について、国民に混乱や誤解を与えかねず「看過できない」と強調した上で、既に偽の動画は削除されたと説明しました。政府は6日、木原官房長官の映像を悪用し、架空のプロジェクトへの投資を呼びかける偽の動画が確認されたことを受け、首相官邸のSNSなどを通じて注意喚起を行いました。木原長官は7日午前の記者会見で既に動画は削除されていると説明した上で