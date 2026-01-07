MLBのブルージェイズと契約合意した岡本和真選手が日本時間7日、入団会見を行いました。岡本選手は、昨年10月にメジャー挑戦が判明。そして交渉期限の1月5日にブルージェイズと契約合意したことが明らかになりました。メジャー挑戦が発表されてから契約合意に至るまでの約2か月半。岡本選手はその間の心境について「初めての経験でしたし、すごく待っている間は色々な気持ちはあったのですけど、ボラス・コーポレーション、スコッ