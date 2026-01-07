フリーアナウンサーの高見侑里（38）が7日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を発表した。高見は2019年3月31日に4人組ロックバンド「flumpool」のベーシスト尼川元気（41）と6年の交際を経て、結婚した。「新年を迎え、一週間ほど経とうとしておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。先日、無事に出産いたしました」と報告。「これまで皆様からいただいた温かいお言葉が力となり、励みになりました。心より感謝