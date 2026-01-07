複数の職員へのセクシュアルハラスメントを認め辞職した福井県の杉本達治前知事の問題行為について、特別調査委員は刑法に抵触する可能性も否定できないとする報告書を公表しました。【写真を見る】1000通の“不適切メッセージ”には性的な表現用いたものも… セクハラで辞職の杉本前福井県知事の問題行為には「刑法に抵触の可能性も」特別調査委員河合健司氏「杉本氏からの謝罪は一切受けたくない、示談もしない、接触を断