中国と韓国の環境当局はきのう、ジャイアントパンダの新たな貸与に向けて協議しました。韓国の李在明大統領は、5日に行われた中国の習近平国家主席との首脳会談で、新たなパンダの貸与について要請し、実務者レベルで協議を進めていくことで合意しました。これを受け、両国の環境当局がきのう実際に協議を行い、今後の協力を深めていくことを確認したということです。韓国では現在、ジャイアントパンダが4頭飼育されています。韓国