タレントで女優の安田美沙子（45）が7日、東京・松屋銀座8階イベントスクエアで開催中の展覧会「京都十二の家」（19日まで）の取材会を行った。松屋銀座の100周年と婦人画報の120年を記念し、京都で茶道や華道、工芸などの伝統を担ってきた“人”と“家”を70点の展示物で紹介している。安田は14年にファッションデザイナー下鳥直之氏と結婚。17年に長男（8）、20年に次男（5）を出産している。「正月は主人の地元の新潟に帰って、