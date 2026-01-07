1月12日（月・祝）、伝説の人気バラエティ『炎のチャレンジャー』が南原清隆×菊池風磨（timelesz）の初タッグMCを迎えて25年ぶりに復活。これまでの10倍となる賞金1000万円を目指し、芸能界の猛者たちが次々とチャレンジャーとして参戦。名物企画「電流イライラ棒」をはじめ、「8時間耐久ガチンコかくれんぼ」など、渾身の4大企画に挑む。令和版・炎チャレのオンエアまであと5日。今回発表された新情報では、スタジオゲストとして