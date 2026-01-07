新潟県内の多くの小学校では冬休みが明け、1月7日から授業が始まりました。子どもたちはたくさんの思い出とともに元気な姿を見せました。新潟市中央区の沼垂小学校では約2週間の冬休みが終わり、7日から授業が再開しました。1年生の教室には子どもたちのにぎやかな声が戻りました。〈児童〉「旅行はシンガポール行った」Q）何着ていた？「半そで。暖かかった」〈児童〉「おばあちゃんちのある長岡行って、長岡から茨城行って