昨年12月、覚醒剤若干量と麻薬を使用した疑いで、無職の男がきょう（7日）再逮捕されました。 覚醒剤取締法と麻薬及び向精神薬取締法の違反容疑で逮捕されたのは、高松市中新町の無職の男（53）です。 警察によりますと、男は12月5日より前、香川県内やその周辺地域で、覚醒剤若干量と大麻を使用した疑いがもたれています。 男は、12月5日に窃盗容疑で逮捕されていて、その後の取り調べで容疑が特定されたということです。警察