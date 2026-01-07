来月（2月）行われる西大寺会陽の福にあやかり、地元で作られた米の祈願祭が西大寺観音院で行われました。 【写真を見る】「お米を召し上がって福を授かっていただけたら」西大寺会陽にあやかり“会陽米祈願祭”【岡山】 会陽祈願米は消費者に福を届けようと毎年この時期に販売されているものです。西大寺観音院で行われた会陽米祈願祭には、JA岡山などの関係者約20人が参加し、岡山市を中心に収穫された約6トンのコメに家内安全